Il comparto italiano auto e ricambi in rialzo (+0,95%)

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 317.002,3, in aumento di 3.011,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte progresso a 626, dopo aver avviato la seduta a 616.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,77%.Tra leitaliane, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,95%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,01%.Composta, che cresce di un modesto +0,95%.