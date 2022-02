Intesa Sanpaolo, proseguono da Area X appuntamenti "Protezione e Sport"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Una serie di incontri con iproseguono anche nel 2022 gli appuntamenti diil progetto di, trasmessi in streaming dalo spazio esperienziale in Via San Francesco d’Assisi a Torino nato con loGiovedì 10 febbraio, alle ore 14.00, sarà il giornalistaa far rivivere i migliori momenti sportivi del 2021 e si confronterà con, Senior Director di Intesa Sanpaolo Assicura, ecampionessa di sci alpino che, nonostante la giovane età, ha già perfettamente compreso il ruolo fondamentale della protezione e l’importanza delper riuscire a raggiungere i propri obiettivi."Nell'ultimo quadriennio il Gruppoha messo la Protezione assicurativa al centro del piano industriale, ma è una tematica di cui non è così semplice parlare. L’idea del progetto “Protezione e Sport” in Area X è nata proprio conAbbiamo incontrato delle professionalità e delle personalità eccellenti, che hanno saputo raccontare in modo innovativo, in particolare nell’ambito sportivo", dice Palonta."Il: abbiamo avuto un ottimo riscontro, condi visualizzazioni complete del palinsesto. Questo ci fa pensare che abbiamo toccato le corde giuste e che valga la pena proseguire con edizioni successive, raccontando il suo vissuto, è un buon modo di comunicare. E i risultati che abbiamo avuto dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta per arrivare alle persone, soprattutto ai giovani che devono pianificare il proprio futuro.Abbiamo scelto lo sport perché èè emulazione di persone che trasmettono valori positivi. La Protezione è un valore spesso trascurato, quindi abbiamo bisogno di persone che siano in grado di trasferire, anche attraverso l'emulazione che generano, l’importanza della Protezione e del pensare preventivamente agli imprevisti che possono capitare, per poter essere preparati e affrontarli al meglio".Sarà possibile seguire l’evento in streaming collegandosi sui