Iveco, ricavi carve-out 2021 pari a 12,6 miliardi di euro. Utile di 76 milioni

(Teleborsa) -ha registrato nel 2021consolidati pari a 12,6 miliardi di euro (in aumento del 22% anno su anno), unpari a 76 milioni di euro edpari a 302 milioni di euro. Ladelle Attività Industriali si è assestata a 1,1 miliardi di euro. Sono i risultati "carve-out" per l'esercizio 2021 diffusi oggi dalla società, la cui scissione daè diventata ufficiale il 1° gennaio 2022. L'è stato pari a 140 milioni di euro, conadjusted pari a 0,43 euro (perdita netta adjusted di 167 milioni di euro nel 2020, con risultato diluito per azione adjusted pari a una perdita di 0,76 euro)."Abbiamo iniziato questo nuovo capitolo incoraggiati dall'instancabile sforzo dei nostri dipendenti, in particolare nel gestire le sfide continue poste dalla catena logistico-produttiva e dalla pandemia: voglio ringraziare personalmente tutta la squadra", ha commentato il. "Guardando al futuro,- ha aggiunto - Abbiamo chiuso il 2021 con un aumento del 77% nella nostra presa ordini a livello globale e stiamo facendo tutto ciò che serve per far funzionare i nostri stabilimenti al massimo delle loro capacità produttive".Iveco Group afferma di aver registrato una solida performance nel 2021 "a seguito deldei suoi prodotti rispetto alla prima fase della pandemia di Covid-19 e dellasul fronte dei consumi di carburante". I nuovi ordini per i veicoli industriali in Europa sono stati in aumento dell’81% anno su anno, con i veicoli leggeri in crescita del 76%, e i veicoli medi e pesanti in aumento del 94%. Rapporto tra ordini e fatturato in Europa a 1,57.Ildelle Attività Industriali è stato negativo per 125 milioni di euro nel 2021 a causa del capitale di funzionamento influenzato da. L'Indebitamento totale verso terzi è pari a 2,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2021 (2,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2020).