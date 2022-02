L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo (+1,48%), si concentrano gli acquisti su Banca MPS

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 11.242,2 con un incremento di 166,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 113, dopo aver avviato la seduta a 111.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,56%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,87%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,42%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,28%.Decolla, con un importante progresso del 4,66%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,38%.Tra i titoli adel comparto bancario, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,19%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,99%.