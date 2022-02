M&A da record, nel 2021 deal a quasi 6.000 miliardi

(Teleborsa) - In un 2021 caratterizzato da valutazioni in crescita,e crescere di scala il più rapidamente possibile. Questo ha portato l’M&A a registrare un anno da record – il migliore di sempre - in termini di valore delle transazioni, a quasi 6.000 miliardi di dollari.In un mercato in grande fermento,, con un boom in particolare degli asset tecnologici (con multipli a 25x) e del settore sanitario (con multipli mediani a 20x)."Nonostante le valutazioni elevate,: l'89% dei manager che abbiamo intervistato prevede che la propria attività di dealmaking rimanga la stessa o aumenti quest'anno.", spiegaIn un panorama competitivo, mutevole e caratterizzato da valutazioni elevate e da una crescente diversità di tipologia di accordi, con modelli alternativi (come le partnership) in aumento l’esperienza nel chiudere accordi paga:rispetto a quelle realtà che fanno affidamento su una strategia M&A meno consolidata. Infatti, mentre i deal di natura aziendale sono incrementati del 47% nel 2021, gli accordi che hanno coinvolto investitori finanziari, SPAC e società di venture capital sono cresciuti di oltre il 100%."Le aziende stanno sfruttando l'M&A per tenere il passo con i trend che stanno trasformando i propri settori. I dealmaker che usciranno vincenti nel 2022 saranno quelli in grado di concentrarsi sulle opportunità commerciale legate in particolare a tre fattori: ESG, retention dei talenti e contesto regolatorio", aggiunge Prioreschi.I professionisti del settore citano questo aspetto come uno dei principali fattori in grado di condizionare la riuscita di un’operazione di M&A. Nel settore tecnologico, per esempio, più del 75% dei manager ritiene che trattenere i dipendenti sia più difficile di quanto non fosse tre anni fa. Il rischio più grande è l'incertezza delle risorse sul proprio ruolo nella riorganizzazione post-deal e il successo nel trattenere i talenti implica per le aziende grande proattività nel fornire una visione forte e convincente rispetto al futuro dell’azienda.Nonostante l’attenzione a questi temi stia rapidamente diventando un indicatore della qualità del business, solo l'11% dei manager nell’M&A valuta regolarmente questi aspetti nel processo di dealmaking. Tuttavia, il 65% degli intervistati si aspetta che l'attenzione della propria azienda rispetto ai temi ESG aumenti. “Quando si guarda al settore energetico, ad esempio”, spiega Prioreschi, “i deal sulla transizione hanno rappresentato circa un quinto degli accordi superiori a 1 miliardo di dollari nel 2021, e ci aspettiamo che nel 2022 un numero maggiore di aziende del comparto utilizzino l’M&A per rendere più green gli asset esistenti. L’attenzione ai criteri ESG deve essere più di una voce della check-list durante il processo di M&A: per avere successo, le aziende dovranno necessariamente rendere la sostenibilità parte centrale di ogni accordo”.Negli Stati Uniti, in Europa occidentale e in Cina, la combinazione di una applicazione delle norme antitrust più stringente e di crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale ha obbligato i manager, già nell’anno appena conclusosi, a ripensare gli accordi. “La Cina rimane un mercato strategico per i dealmaker, nonostante il controllo sia destinato ad aumentare. Perciò, essi dovranno modulare le proprie aspettative, pianificando tempi di approvazione più lunghi, preparandosi a condividere le informazioni e affrontando le questioni antitrust e di sicurezza dei dati”, continua Prioreschi.