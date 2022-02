Mercati europei positivi. A Milano brilla MPS

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilin recupero spinta dal settore bancario, dove brillaall'indomani dei conti e del cambio al vertice , con Luigi Lovaglio amministratore delegato al posto di Guido Bastianini. Più in generale il focus degli investitori resta concentrato sul comparto delle banche con i conti diche saranno pubblicati in giornata.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%: appuntamento clou di questa settimana è con il, elemento chiave per capire quale percorso prenderà la Fed quest'anno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,41% e continua a trattare a 90,95 dollari per barile., che si porta a +153 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,72%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,63%; in luce, con un ampio progresso dello 0,92%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.574 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,88%.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,02%. Brilla, con un forte incremento (+2,31%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,30%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,89%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,48%),(+6,45%),(+5,43%) quest'ultima ha registrato un utile netto record nel 2021 I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.scende dell'1,26%.