Neodecortech, operazioni sullo share buy-back

Neodecortech

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra l'1 e il 4 febbraio 2022,al prezzo medio ponderato di, per unLo rende noto la società in riferimento al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’assemblea degli azionisti della Società in data 13 aprile 2021, già oggetto di informativa al mercato in pari data ed in data 12 novembre 2021.A seguito degli acquisti sopra indicati, alla data del 4 febbraio 2022, la Società detiene n. 39.000,00 azioni proprie pari allo 0,274% del capitale sociale.