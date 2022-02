Piazza Affari chiude in positivo, brillano le banche

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con, al pari del resto d'Europa. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,65%. Sulla borsa di Milano, complici la diffusione dei risultati del 2021 da parte di molti istituti, con l'indice FTSE Italia All-Share Banks che risulta il migliore di Piazza Affari e termina la seduta a +2,12%.La migliore dell’indice delle blue-chip è stata, in attesa dei risultati preliminari. Fuori dall'indice principale,(dopo la presentazione dei conti e soprattutto la nomina del nuovo AD) e la Banca Popolare di Sondrio (che in mattina ha diffuso i risultati del quarto trimestre).anche, anche in questo caso dopo la diffusione dei risultati finanziari , arrivata ai minimi dal 1993, mentre si muovono in direzione oppostae lo spin-off: la prima sale dopo i risultati 2021 , la seconda scende dopo aver diffuso i conti carve-out.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,20%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,41%, scendendo fino a 89,12 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +154 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,77%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,24%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e composta, che cresce di un modesto +0,27%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,31% a 26.412 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 28.742 punti.Poco sotto la parità il(-0,4%); come pure, negativo il(-1,47%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,47 miliardi di euro, in ribasso (-11,47%), rispetto ai precedenti 2,78 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,68 miliardi.di Milano, troviamo(+4,71%),(+2,98%),(+2,60%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,90%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,66%.Sensibili perdite per, in calo del 2,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.di Milano,(+7,56%),(+6,72%),(+6,67%) e(+5,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,07%.In apnea, che arretra del 5,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,03%.