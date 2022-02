Popolare Sondrio, utile 2021 più che raddoppiato. Pedranzini, a fine marzo nuovo piano

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Laha chiuso l'esercizio 2021 con utile netto più che raddoppiato, il migliore nella storia dell'istituto, pari a 268,6 milioni (+152% sul 2020), con un ROE all'8,9% e un CET1 ratio phased-in al 15,8%.Ilha visto nell'anno erogazioni per 4,8 miliardi, di cui circa 1 miliardo assistite da garanzia statale. In ulteriore miglioramento l'asset quality, con l'netto al 2,7% rispetto al 3,7% del 2020., per condividere con i nostri azionisti il percorso atteso negli anni a venire". Lo annuncia nella nota sui conti il. "Posso affermare fin da adesso che le strategie di sviluppo in corso di finalizzazione, oltre a essere coerenti con i valori che ci hanno ispirato nella nostra lunga storia, confermeranno per il prossimo triennio la, con l’obiettivo di innovare, curare la crescita delle risorse umane, creare valore per tutti gli stakeholder"."Il Gruppo BPS - aggiunge Pedranzini - vanta oggi una posizione di capitale solida e un modello di business che, come i risultati dimostrano, si conferma particolarmente resiliente e orientato a generare valore in modo sostenibile nel lungo termine. In una fase come quella attuale di rilancio per il nostro Paese,per far sì che le risorse pubbliche, in primis quelle afferenti al PNRR, imprimano un’accelerazione alla crescita, ridando fiducia e slancio a famiglie e imprese, compatibilmente con l’evoluzione del quadro macroeconomico, positiva ma non priva di incertezze".