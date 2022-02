Riduzione debito, crescita, Patto Stabilità: le sfide dell'Europa

(Teleborsa) - Ridurre ilneiin cui è molto alto senza che questo deprima lae mantenendo gli investimenti pubblici "non dovrebbe essere un, una contraddizione di termini. Lo ha affermato il Commissario Ue all'Economia,durante una video-audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo ieri a Bruxelles.All'audizione è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione europeail quale ha confermato che la Commissione presenterà la sua proposta per la riforma del Patto di Stabilità "fra maggio e giugno". E ha annunciato che "a marzo" l'Esecutivo comunitario presenterà la sua "", ovvero deglisu come applicare le regole Ue di bilancio per gli Stati membri nel periodo che intercorrerà fra la disattivazione della clausola di sospensione del Patto, all'inizio del 2023, e l'entrata in vigore della sua riforma. Si tratterà di unacome quella sulla flessibilità che laemanò il"La situazione economica - ha osservato Gentiloni - appare un po' menonel brevissimo termine: a causa della diffusione di Omicron, delle strozzature nelle nostre filiere, del rialzo dei prezzi dell'energia. Quindicome lo è stata durante tutta la pandemia. E dobbiamoper evitare che la ripresa vada fuori rotta, poichè dobbiamo ancora affrontare diversi rischi al ribasso e ostacoli ('venti contrari', ndr)".Tuttavia, ha aggiunto il commissario, "in questo contesto incerto continuiamo ad essere positivi sulle prospettive a medio termine per la nostra economia. Gli indicatori rimangono ben al di sopra delle loro medie a lungo termine, nonostante una perdita di slancio nelle ultime settimane", e "le nostre previsioni economiche d'inverno che presenterò giovedì prossimo mostreranno che nel 2022 l'economia dell'Ue