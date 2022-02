Simest, supporto al Gruppo Bomi con l’obiettivo di rafforzare la presenza in America Latina

(Teleborsa) - Il, storica realtà cremonese leader nella logistica integrata a servizio del settore Healthcare, potenzia la propria presenza in Brasile grazie a, la società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero.SIMEST ha aderito all’aumento di capitale della, società di cui era già azionista, investendo ulterioriinsieme al Fondo di Venture Capital (FVC), strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Complessivamente, la partecipazione congiunta di SIMEST e del FVC ammonta oggi al 45% del capitale sociale della società brasiliana.L’operazione ha l’obiettivo di finanziare l’acquisizione di due società locali -- specializzate nei servizi logistici per il settore farmaceutico, con un particolare focus sul trasporto aereo. L’integrazione delle due aziende permetterà al gruppo lombardo di ampliare l’offerta in Brasile e in tutta l’area latino-americana, affiancando al servizio di trasporto terrestre anche quello aereo. Bomi, fortemente specializzata sul, potrà inoltre rafforzare il proprio posizionamento anche sul, che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nell’attuale contesto pandemico, tanto da aver già spinto l’azienda ad ampliare la propria operatività a Test COVID, respiratori e letti per le degenze.Le acquisizioni delle due società brasiliane rientrano nell’ambito di un più ampio disegno di crescita aavviato dal Gruppo Bomi negli ultimi anni, che ha visto SIMEST fornire supporto sin dal 2014 con un progetto in, seguito, nel 2017, da investimenti in Brasile e Messico, e nel 2020 in Colombia, confermando l’America Latina quale mercato strategico per lo sviluppo del Gruppo Bomi.