Trasporti, ART: tutela passeggeri strategica e sempre al centro

(Teleborsa) -l'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Lo ha ribadito il Presidente, in audizione dinnanzi Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori della Camera dei deputati."Il rafforzamento della tutela dei diritti dei passeggeri e degli utenti dei servizi di trasporto - ha affermato - è uno degli obiettivi strategici e centrali nelle attività dell’Autorità di regolazione dei Trasporti"."Nel corso del 2021 abbiamo affiancato all’ufficio “Diritti degli Utenti” un, denominato “Contenuto Minimo dei Diritti degli utenti” per aumentare l’efficacia dell’azione dell’ART in questi ambiti così importanti", ha spiegato Zaccheo, dopo aver fornito il quadro normativo delle tutele offerte agli utenti dei diversi servizi di trasporto (aereo, navale, bus, taxi, ecc)."È tuttavia evidente - rileva il Presidente dell'ART - che lache ci vengono assegnati nonché le crescenti competenze richiederanno inevitabilmente undell’Autorità, che le permetta di conseguire con successo le sfide sottese alla delicata materia oggetto di questa onorevole Commissione, che tanto incide sulla qualità del benessere collettivo e sulla vita delle persone".E poiche il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, attribuisce all’Autorità, in particolare il potere di avvalersi didelle controversie e diche si sono dimostrate particolarmentenel garantire un’effettiva tutela dei consumatori."Il contributo documentale preparato dagli Uffici dell’ART che sarà messo a disposizione di questa onorevole Commissione al termine della mia audizione - ha concluso - presenta ulteriori spunti ed approfondimenti, in particolare in merito alle funzioni di enforcement e agli obiettivi strategici relativi alla tutela dei diritti degli utenti e passeggeri, nonché agli effetti, diretti ed indiretti, sugli utenti della regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture, altro compito istituzionale importantissimo dell’Autorità".