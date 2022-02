Unidata acquista altre azioni proprie

Unidata

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 28 gennaio ed il 04 febbraio 2022 inclusi, complessive(corrispondenti allo 0,014% circa del numero complessivo di azioni ordinarie), ad une per un controvalore titoli complessivo pari aGli acquisti di azioni proprie sono avvenuti, nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 14 maggio 2021 e avviato in data 6 settembre 2021 sino ad un massimo di n. 489.870 azioni ordinarie, pari a un quinto del totale azioni ordinarie.A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene numero 12.101 azioni proprie, corrispondenti allo 0,49% del capitale sociale dell’Emittente.