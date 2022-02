Wall Street chiude in calo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

informatica

materiali

Boeing

Chevron

American Express

Coca Cola

Microsoft

Merck

DOW

Salesforce.Com

American Airlines

Tripadvisor

Wynn Resorts

Liberty Global

Garmin

Facebook

Alphabet

Alphabet

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,37%, chiudendo a 4.484 punti.Variazioni negative per il(-0,84%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,54%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,24%),(-0,66%) e(-0,43%).Al top tra i(+2,65%),(+1,96%),(+1,08%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,05%),(+3,03%),(+3,03%) e(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,00%.In apnea, che arretra del 5,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -83 Mld $; preced. -80,2 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,53 Mln barili; preced. -1,05 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 238K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,5 punti; preced. 67,2 punti).