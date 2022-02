A2A

(Teleborsa) - In questo momento "non c’è alcun dossier aperto su portafogli rinnovabili e nello specifico su Alerion". Lo affermacon una nota emessa "su richiesta delle Autorità, con riferimento alle dichiarazioni riportate da alcune agenzie di stampa circa l’interessamento di A2A a portafogli rinnovabili".A2A precisa inoltre che "è interessata solo a investimenti con quote di maggioranza che consentano il consolidamento dell’ Ebitda ".