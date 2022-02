ABN Amro avvia buyback da 500 milioni di euro, inferiore alle aspettative

ABN AMRO

(Teleborsa) - La banca olandeseha annunciato l'avvio di un. Il buyback inizierà il 10 febbraio 2022 e dovrebbe concludersi entro giugno 2022. NLFI, in qualità di azionista di maggioranza, parteciperà all'operazione proporzionalmente alla sua attuale partecipazione del 56,3% tramite operazioni fuori mercato. "ABN AMRO intende fornire un interessante ritorno agli azionisti e questo buyback è una pietra miliare importante - ha commentato il CEO Robert Swaak - Abbiamo compiuto, inclusa la rapida chiusura delle attività non-core, il rafforzamento della nostra base digitale e i progressi nei nostri programmi di ristrutturazione".L'del 2021 è stato di 552 milioni di euro, riflettendo la forte crescita degli incassi da commissioni (+15%) e i proventi della vendita e retrolocazione della sede centrale, mentre persiste la pressione sui margini dei depositi. Il dato si confronta con i 54 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 e con i 451 milioni di euro attesi dal mercato, secondo dati Refinitiv. Il CET1 ratio si attesta al 16,3%."Laè stata sostenuta nel quarto trimestre e i prestiti alla clientela sono cresciuti di 4,3 miliardi di euro - ha fatto notare il CEO - L'aumento della nostra quota di mercato dei mutui dal 14% al 16% nel 2021, in un mercato altamente competitivo, riflette le forti capacità operative che derivano dagli investimenti strategici nella nostra infrastruttura".Nonostante i dati comunicati, peggiora la performance disulla borsa di Amsterdam, dove scambia in, portandosi a 14,69. Ciò ha a che fare con il piano di buyback. "ABN ha registrato forti dati sull'utile netto e sul capitale, ma il riacquisto di azioni di 500 milioni di euro èdi 800 milioni e quelle del mercato comprese tra 900 milioni e 1 miliardo i euro", hanno affermato in una nota gli analisti di