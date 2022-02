Amundi, utile netto record di 1.315 milioni di euro nel 2021

Amundi

(Teleborsa) -, società di asset management controllata da, ha registrato un, in crescita del 37% rispetto al 2020. Il forte aumento dei(+23,5% a 3.204 milioni di euro) è stato determinato dadi gestione nette più elevate (+15%) e da un livello significativo di commissioni di performance. Il CET1 ratio è pari a 16,1%. Nel 2021 la società è riuscita a creare una controllata in Cina con Bank of China, lanciare Amundi Technology, acquisire Sabadell Asset Management e di Lyxor."Amundi ha superato nel 2021 il, grazie all' acquisizione di Lyxor e al forte slancio commerciale, come dimostrato dalla raccolta record nelle attività a medio-lungo termine", ha commentato l'AD Valérie Baudson. "Con un utile netto rettificato in crescita del 37% a 1,3 miliardi di euro, abbiamo superato gli obiettivi del nostro piano strategico a medio termine 2018-2022", ha aggiunto.Nel 2021 isono stati pari a +60,2 miliardi di euro, alimentati da: afflussi record nelle attività a medio-lungo termine (+75,5 miliardi di euro, in particolare nella gestione attiva), forte attività nel segmento retail (+43,5 miliardi di euro) e sviluppo continuo di joint venture (+11,4 miliardi di euro).Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti del 19 maggio 2022 un, ovvero un aumento del +41% rispetto al dividendo dell'esercizio 2020. Tale dividendo rappresenta un payout ratio di 65% dell'utile netto di gruppo e un rendimento del 6,1% sulla base del prezzo dell'azione al 7 febbraio 2022 (prezzo di chiusura di 67,5 euro).