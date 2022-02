Analisi Tecnica: Future E-mini Nasdaq 100 del 9/02/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Seduta in frazionale rialzo per il derivato sui titoli Tech americani, che ha terminato gli scambi in aumento a 14.734,5.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 14.446,25. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15.068,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 15.690,75.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)