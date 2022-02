Buzzi Unicem ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Buzzi Unicem

la società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) -ha comunicato l’, in esecuzione dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2021.La società potrà acquistare un massimo di 7 milioni di azioni ordinarie per uncomplessivo diLe operazioni di acquisto avranno la finalità di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità, nonché di un cosiddetto "magazzino titoli" utile per eventuali operazioni straordinarie, quali scambio di partecipazioni, conferimento, conversione di prestiti obbligazionari di futura emissione o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.Il programma di acquisto verrà attuato nell’ambito delle condizioni stabilite dalla deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2021, rese note al mercato con comunicato stampa in pari data, per laa partiregià citatoGli acquisti sul mercato saranno effettuati secondo modalità stabilite da Borsa Italiana che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, in conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni. L'incarico per l'esecuzione del programma di acquisto è stato affidato a Mediobanca.Al 9 febbraio 2021, la società detiene 494.316 azioni proprie, pari allo 0,257% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano,spicca il volo e si attesta a 19,6 euro, con un aumento del 5,04%.