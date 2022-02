Caro bollette, Mazzoncini: "Non dipende da rinnovabili ma legato a gas"

(Teleborsa) - Il caro bollette è generato dall'impennata del prezzo del gas e quindi è cruciale trovare un accordo co i fornitori esteri per abbassare il prezzo. Lo ha ribadito Renato Mazzoncini, Amministratore delegato di A2A, in un'intervista a La Stampa, prospettando che "la situazione si possa normalizzare abbastanza in fretta, risolvendo le tensioni politiche con la Russia".Mazzoncini esclude "assolutamente" che il rincaro delle bollette possa essere attribuito ai costi della transizione energetica e spiega che, al netto dei contratti con prezzi prefissati e dei risparmi legati alle rinnovabili, gli aumenti per il 2022 sarebbero pari a 45 miliardi, in gran parte (40 miliardi) dovuto all'aumento del costo dell'acquisto del gas dall'estero.Quanto al nucleare, Mazzoncini non la vede una soluzione a lungo termine per l'Italia, che "può contare più di altri su sole, vento, acqua per la produzione di energia", ma può costituire una opportunità per Paesi come la Cina e la Francia. "Concentrerei gli investimenti sullo sviluppo delle rinnovabili pi che sul nucleare" afferma.