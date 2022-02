Caro bollette, Mazzoncini: situazione si può normalizzare risolvendo tensioni geopolitiche

A2A





(Teleborsa) -insieme per lo sviluppo di iniziative di innovazione, ricerca e formazione nel settore Energy & Utility. Firmati oggi due accordi per un. L'intesa è stata firmata dal Rettore del Politecnicoe da, Amministratore Delegato di A2A, alla presenza del Presidente di A2A, del Sindaco di Milanoe del Presidente della Regione LombardiaA margine dell'evento il Presidente della Regione Lombardiaè stato raggiunto dai giornalisti ed in merito al caro energia ha dichiarato: "Credo che il Governo stia facendo una parte importante per cercare di calmierare questa polemica, mentre penso che il problema sia da trasferire in maniera forte all'Europa. Come l'Europa ha dimostrato di essere stata in grado, per esempio, nella fase dell'approvvigionamento dei vaccini, di recuperarli, così deve contrattare con i produttori di energia e cercare di migliorare i prezzi perché è fuori di dubbio che sia una situazione che non può essere risolta soltanto dal nostro Paese".Sullo stesso tema anche, Amministratore Delegato di A2A ha espresso il suo pensiero: "il fatto che ilGoverno stia mettendo in campo delle risorse per ridurre gli oneri di sistema, riutilizzare le risorse che arrivano dalle aste di Co2, la riduzione dell'iva sul gas e quant'altro, sono iniziative sicuramente utili per le famiglie. Il vero problema però, si risolve purtroppo solo trovando una soluzione alla questione geopolitica che si è venuta a creare tra l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti sulla questione Ucraina, quello è il vero problema"."Quindi un problema "monster" che si risolve nel momento in cui si riesce a trovare un tavolo geopolitico che funzioni. Quindi è molto evidente che senza quel tavolo, di soluzioni che riportino allo stato precedente i costi delle bollette, non sono possibili" conclude l'Ad.