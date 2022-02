Eni, siglati 19 accordi in Gran Bretagna per cattura e stoccaggio CO2

Eni

(Teleborsa) - Eni UK, in qualità di operatore del progetto di HyNet North West, ha siglato ad oggi un totale di 19 MoU con aziende interessate alla cattura, trasporto e stoccaggio delle proprie emissioni nei giacimenti depletati di Eni UK.Solamente nel gennaio 2022, Eni UK ha concluso ben 6 MoU, confermando il notevole interesse dell’industria britannica per il potenziale di decarbonizzazione offerto dall’iniziativa HyNet North West, che fa leva sulle competenze e sulla posizione ideale delle infrastrutture di Eni UK per il trasporto e stoccaggio di CO2.Una volta operativo - spiega il Gruppoin una nota -. In particolare, il progetto fornirà un importante contributo al processo di decarbonizzazione del Regno Unito contribuendo per il 100% ai 10 milioni di tonnellate all'anno di capacità di stoccaggio di CO2 e per l'80% ai 5GW di idrogeno a basse emissioni di carbonio, fissati dal governo nel Regno Unito come obiettivo al 2030.Gli accordi sottoscritti fino ad oggi riguardano i settori hard-to-abate e svolgeranno un ruolo cruciale nella decarbonizzazione del distretto industriale del Nord Ovest dell'Inghilterra e del Galles del Nord.Nell’ottobre 2020, Eni ha ottenuto la licenza per lo stoccaggio di anidride carbonica nei propri giacimenti offshore nella Baia di Liverpool e nell’ottobre 2021 HyNet North West è stato selezionato dal governo del britannico come uno dei due progetti prioritari (progetti Track 1) tra i cinque concorrenti del CCUS Cluster Sequencing Process.Inoltre, Eni UK ha recentemente siglato ulteriori accordi con Cory, Uniper e il Progetto Cavendish per valutare ulteriori soluzioni di stoccaggio per la decarbonizzazione dei distretti industriali del Regno Unito.Eni UK è operatore degli impianti di Liverpool Bay nel Mare d'Irlanda orientale e del giacimento di gas depletato di Hewett, situato a 19 miglia al largo della costa del Norfolk, che è attualmente in fase di decommissioning.