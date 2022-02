L'indice delle aziende sanitarie chiude in alto (+2,64%), seduta effervescente per Amplifon

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna 6.819,2 punti, a quota 257.826,2.L'intanto guadagna 10 punti, dopo un inizio di seduta a quota 872.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,16%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,40%.Bene, con un rialzo dell'1,00%.Tra i titoli adel comparto sanitario, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,62%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,89%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,26%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,12%.