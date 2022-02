Nexi positiva in scia al balzo di Adyen

Nexi

(Teleborsa) -, che mostra un rialzo del 3%. Il titolo dell'azienda PayTech, società olandese che opera nello stesso settore e che ha diffuso i risultati per l'intero 2021. "Nella seconda metà del 2021 abbiamo elaborato 300 miliardi di euro per i nostri commercianti, in crescita del 72% su base annua, con ricavi netti di 556,5 milioni di euro, in crescita del 47% su base annua - si legge nella lettera agli azionisti - Insieme ai numeri del nostro primo semestre, questo ha portato a risultati positivi per l'intero anno: il volume elaborato nel 2021 ha superato la soglia del mezzo trilione a 516 miliardi di euro. I ricavi netti sono stati di oltre 1 miliardo di euro e il margine EBITDA 2021 è stato del 63%".Ottima la performance di, che si attesta a 13,28 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 13,43 e successiva a 13,74. Supporto a 13,12.Ottima la performance di, che si attesta a 1.860,6 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1.913,9 e successiva a 2.042,1. Supporto a 1.785,7.