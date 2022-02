Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Materiali

beni di consumo secondari

finanziario

energia

Amgen

American Express

United Health

DOW

Chevron

Nike

Merck

Amgen

American Airlines

Baidu

Micron Technology

Fiserv

Garmin

Moderna

Facebook

(Teleborsa) -che porta a casa un guadagno dell'1,06% sul; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.522 punti.Sale il(+1,21%); come pure, positivo l'(+0,79%).(+1,57%),(+1,50%) e(+1,38%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -2,12%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+7,82%),(+3,27%),(+2,00%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.(+7,82%),(+5,67%),(+4,75%) e(+4,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,34%.Affonda, con un ribasso del 2,10%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,53 Mln barili; preced. -1,05 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 238K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,5 punti; preced. 67,2 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,7%).