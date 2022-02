PNRR e lavoro, sono attesi 730 mila posti in più entro il 2026

Enel

(Teleborsa) -: si stimano, di cui 381mila donne e 132mila giovani. L'impatto sulla situazione senza attuazione del PNRR sarebbe pari aLa trasformazione digitale porterà 200mila occupati in più, soprattutto fra i giovani, e la transizione green 180 mila posti in più.La(transizione ecologica) da sola creerà(+0,8%), di cui 68mila nel settore energie rinnovabili, idrogeno e mobilità sostenibile, altri 68 mila nel campo dell'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, altri 23 mila per economia circolare , agricoltura sostenibile e tutela del territorio e delle risorse idriche. Anche la- innovazione, competitività, cultura e turismo - grazie all'ampia dotazione avrà un importante impatto occupazionale di(+0,9%).E' quanto stimato dall'agenzia del lavoro, scrive Il Sole 24 Ore, sulla base dell'impatto generato dall'attuazione puntuale di tutte e sei le missioni del PNRR entro il 2026.Fra le altre missioni la- infrastrutture per la mobilita` sostenibile - aggiungerà, la- istruzione e ricerca - ne genererà, la- inclusione e coesione - ne creeràe lasulla salute ne genereràFra i progetti più quotati a livello occupazionale il programma, che consentirà la formazione e l’avvio professionale di 5.500 giovani. Il piano, che punta a soddisfare il bisogno di tecnici specializzati per la transizione energetica e digitale delle reti, prevede cinque settimane di formazione con Elis e poi l'inserimento nell'organizzazione di Enel., ad esempio ilcon cui punta a creare posti di lavoro nelle aree a maggior deficit occupazionale.