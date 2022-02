"Private Banking & Wealth Management Survey 2022", Unicredit sul podio dell'indagine Euromoney

(Teleborsa) - L'ha riconosciutocome migliore banca al servizio degli imprenditori, per l’adozione di tecnologie innovative o emergenti e per la miglior consulenza filantropica in. UniCredit è stata premiata anche come miglior Banca Private e per ESG/Investimenti sostenibili in; e come Best Capital Markets e Advisory e per la gestione e sicurezza dei dati nel private banking e nella gestione patrimoniale inCondotta su base annuale, la– spiega Unicredit in una nota – fornisce una classifica qualitativa dei migliori servizi di private banking per regione e per area di servizio. Quest'anno, l'indagine è stata completata da banche private e gestori patrimoniali di numerosiai quali è stato chiesto di identificare le aziende che considerano i loro principali concorrenti."Siamo lieti che l’eccellenza delle nostre soluzioni e dei nostri servizi di Wealth Management & Private Banking sia stata riconosciuta dalla prestigiosa indagine Euromoney – sottolinea–. Un risultato che premia il nostro impegno e del quale siamo orgogliosi. Ciò conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, proponendo servizi altamente personalizzati attraverso soluzioni innovative. L'elevato livello di professionalità dei nostri banker assicura una consulenza che va oltre gli investimenti e permette di sfruttare al massimo la forza del network di una banca commerciale paneuropea come UniCredit, offrendo un red carpet agli imprenditori e alle famiglie con grandi patrimoni".