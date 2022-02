Ryanair presenta l'operativo estivo di Roma e Milano e ha tre richieste per il Governo Draghi

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato l’più grande di sempre dalle sue 2 basi di(Fiumicino e Ciampino) con 17 nuove rotte (82 in totale) e dalle 2 basi di(Bergamo e Milano) con 144 rotte di cui 3 nuove per Madeira, Newcastle e Francoforte Hahn. Nell'occasione la compagnia aerea ha presentato le sueal Governo per "offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia".Ryanair ha chiesto a Palazzo Chigi di intraprendere 3 iniziative "per collocare l'Italia in una posizione di vantaggio rispetto alle altre destinazioni turistiche europee": abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 1 aprile 2022 fino a marzo 2025,raddoppiare ledella compagnia su Roma Ciampino fino a 200 voli giornalieri (ovvero 6 voli A/R all’ora) soprattutto quando questi voli verranno operati da nuovi aeromobili più ecologici che ridurranno il rumore del 40% ed il consumo di carburante del 16%, sospendere le"discriminatorie" sui voli a corto raggio dall'UE, "che sono contrarie ai principi del lavoro e della famiglia, limitano la libera circolazione delle persone e danneggiano il turismo in tutta Italia".“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair sta guidando la ripresa del turismo e dell'occupazione in Italia nell'estate '22 con l’operativo più grande di sempre, offrendo ai cittadini romani ed a tutti i viaggiatori 17 nuove rotte (82 in totale) verso destinazioni entusiasmanti come Fez, Cefalonia, Minorca e Zara", ha dichiarato il CEO del Gruppo Ryanair,. "Mentresta dissipando 3,5 miliardi di euro di aiuti di Stato, tagliando voli ed offrendo tariffe molto alte, Ryanair cresce in Italia con zeroed offre tariffe basse, turismo e crescita dell'occupazione".