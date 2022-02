SACE insieme a D.i.Re per dire basta alla violenza sulle donne

(Teleborsa) -e per la promozione dell'empowerment femminile. Il Gruppo ha siglato una- Donne in rete contro la violenza, l’Associazione composta da 82 organizzazioni che gestiscono oltre 100 Centri antiviolenza e circa 60 Case rifugio, ascoltando ogni anno oltre 20mila donne.dal titolo "Conoscere la violenza di genere. Prevenire e combattere", per informare e sensibilizzare le persone di SACE sulla violenza contro le donne, anche in ambito lavorativo. Grazie a tecniche di brainstorming e role playing, i partecipanti all’incontro hanno acquisito una visione più ampia del fenomeno, delle cause, dei segnali e degli effetti che ne conseguono, comprendendo meglio l'importanza delle azioni quotidiane e dei comportamenti che possono aiutare le vittime.“Attraverso questa collaborazione con D.i.Re SACE testimonia il proprio impegno nel contrastare un fenomeno di cui sono vittima ogni giorno 89 donne in Italia", ha affermatoResponsabile Risorse Umane di SACE, spiegandoda anni lavoriamo quotidianamente per l’empowerment e l’imprenditorialità femminile e per la gender equality, non solo attraverso progetti di business ma anche con iniziative di welfare, di formazione e di work-life balance"."Crediamo molto nel coinvolgimento di tutti gli elementi della società per riuscire a portare avanti il cambiamento culturale necessario per arrivare all’eliminazione della violenza contro le donne", ha dichiarato, Presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.Il webinar è stato solo la prima di altre iniziative che verranno messe in campo nell’ambito della partnership, tra cui un, nel solco delle attività di SACE Education.