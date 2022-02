SoftBank vola in borsa dopo annuncio quotazione Arm

Nvidia

(Teleborsa) -, holding finanziaria multinazionale giapponese, ha registrato undopo l'annuncio della. Ieri è infatti arrivata la comunicazione della rinuncia alla vendita adella società britannica dei chip, a causa dell'opposizione al deal da parte delle autorità di regolamentazione USA e UK. "L'accordo proposto darebbe a una delle più grandi società di chip il controllo sulla tecnologia informatica e sui progetti su cui le aziende rivali fanno affidamento per sviluppare i propri chip", aveva affermato a dicembre la Federal Trade Commission statunitense.SoftBank ha comunicato che Arm si preparerà ora per. Il colosso giapponese ha anche reso noto che il deposito di 1,25 miliardi di dollari che aveva ricevuto da Nvidia come parte dell'accordo non è rimborsabile e sarà riconosciuto come profitto nel quarto trimestre dell'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2022.Intanto, il CEO di Armsi è dimesso ed è stato sostituito dacon effetto immediato. "Rene è il leader giusto per accelerare la crescita di Arm mentre la società inizia a fare i preparativi per tornare a essere quotata", ha affermato, CEO di SoftBank Group.