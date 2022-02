Tribunali fallimentari, nel 2021 + 8% di pratiche aperte mentre lo stock diminuisce del 6%

(Teleborsa) - Nel 2021 sono aumentate leaperte neiitaliani, mentre è diminuito ildelle procedure arretrate rispetto al 2020. Questa la fotografia scattata al 31 dicembre 2021 da, l’osservatorio sulla giustizia fallimentare di Cherry srl - società che fornisce servizi di intelligenza artificiale agli operatori del credito - che tramite i portali del Ministero della Giustizia ha realizzato un’analisi dell’andamento delle procedure registrate negli scorsi dodici mesi nei 140 tribunali fallimentari italiani.Nel corso del 2021, in particolare, sono state aperte, in crescita dell’8% rispetto al 2020, dato tuttavia ancora al di sotto dei valori pre Covid (nel 2019 le nuove procedure erano state 11.000). Lo stock in tutta Italia ammonta invece a 72.566 procedimenti, in diminuzione del 6% rispetto all’anno precedente, variazione in linea con quelle registrate negli ultimi anni.Oltre la metà delle nuove procedure e circa il 40% dei pendenti è concentrato in: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Prendendo questo campione in esame, il numero delle pratiche aperte nel corso del 2021 è 4478, circa il 20% in più rispetto al 2020, mentre l’ammontare dell’arretrato si attesta a 30530 pendenti, in diminuzione del 7% rispetto a dodici mesi prima.L’apertura di pratiche ha registrato un forte incremento nei tribunali di(+56%),(+58%) e, dove le nuove procedure (894) sono addirittura raddoppiate rispetto all’anno precedente (+95%), facendo del foro capitolino il più “attivo” d’Italia, dietro a quello di(810). Tra i tribunali che, viceversa, hanno registrato una diminuzione di lavoro in entrata, ci sono Busto Arsizio (-15% rispetto al 2020), Padova (-16%) e Bergamo (-17%).La maggiore attività non fa, tuttavia, diil tribunale più veloce e più efficiente, anzi: nel 2021 nella capitale si sono aperti più procedimenti di quanti se ne siano chiusi (702), unico tribunale in Italia a chiudere il saldo in negativo. D’altra parte, si segnalano per particolare efficienza in questo rapporto i tribunali di Bergamo, Busto Arsizio, Napoli, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, tutti in grado di chiudere almeno 2 procedimenti per 1 aperto. In, il foro che ha chiuso il maggior numero di pratiche è Milano, che nel 2021 ha definito 1288 processi, circa il 40% in più di quanto fatto nel 2020. Allo stesso modo, Cagliari (+52%), Monza (+54%) e Bari (+92%) hanno migliorato significativamente la propria performance in termini di procedimenti chiusi rispetto all’anno precedente.