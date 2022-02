Unicredit Foundation a sostegno dell’infanzia: 350mila euro a 25 associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale

(Teleborsa) - Si e` conclusa la terza edizione di, l'iniziativa di solidarieta` promossa dae realizzata con il supporto digrazie ala sostegno di associazioni e progetti a favore dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.Nato nel 2005, il– spiega Unicredit in una nota – prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti che utilizzano le carte di credito "Etiche" vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilita` sono destinate a progetti di solidarieta` portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro. Quest'anno, su un totale di quasi 700 candidature ricevute, sono statidi cui 12 presentano particolare attenzione alla salute e alla disabilita`, 6 all'educazione e alla formazione, 7 all'inclusione."La terza edizione dell'iniziativa Call for Regions – ha dichiarato– ha registrato grande interesse e partecipazione da parte degli enti del terzo settore che hanno presentato importanti progetti di tutela dell'infanzia, profondamente inseriti nelle realta` in cui UniCredit opera e in grado di fornire un concreto sostegno alle fasce piu` giovani della popolazione".: ANGSA Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici La Spezia - Progetto "Crescere insieme"; Associazione per l'aiuto al giovane diabetico Piemonte e Valle d'Aosta - Progetto "Piattaforma su tecnologia mobile per Diabete Tipo 1"; Il Laboratorio Soc. Coop. Soc. - Progetto "Biciofficina Vico Rosa" Talita` Kum Budrola Onlus - Progetto "Passo dopo passo".Dolfin Soc. Coop. - Progetto "Una speranza all'orizzonte dopo il Covid" Fondazione Soleterre - Progetto "Miglioriamo la qualita` della vita dei bambini al San Matteo di Pavia"; Fraternita` Giovani Brescia - Progetto "T-Ascolto".AIPD Associazione Italiana Persone Down del Trentino ODV - Progetto "Il mondo e` la mia casa"; Fondazione ADVAR Onlus - Progetto "Scuola del servizio" Margherita Soc. Coop. Soc. Onlus - Progetto "CREABILITY: nuovi strumenti per l'inclusione di minori con disabilita`"; Vale un sogno Soc. Coop. Soc - Progetto "Costruire il futuro: prove di volo verso l'eta` adulta".AMA Aquilone - Progetto "Bee your future"; Artemisia Associazione di Promozione Sociale - Progetto "Viol.A: Percorsi sulla Violenza Assisitita"; Bimbo Tu - Progetto "Ricomincio da me" Coop. Soc. Contatto - Progetto "Cosine senza tempo".Associazione POIC e dintorni - Progetto "Nuoto a pancia scoperta"; Associazione Terra d'Orto - Progetto "Dalla fragilita` all'unicita`"; Ricreazione Soc. Coop. Soc. - Progetto "Carte da leggere".Seconda Mamma ODV, Bari. Progetto: "Al tuo fianco"; Associazione Culturale Vesuvioteatro, Napoli. Progetto: "Teatro nel bosco"; Comunita` Progetto Sud, Lamezia Terme (CZ). Progetto "CREI - Comunita` rigenerate e inclusive"; Batti Cinque Coop. Soc., Rende (CS). Progetto: "Robotica Sociale per bambini con spettro autistico".APS Laboratorio Zen Insieme - Progetto "Salute al centro. Percorsi di cura per l'infanzia"; Associazione Famiglie Persone Down - Progetto "Musicando insieme"; Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS) - Progetto "Diritti in the bus!".