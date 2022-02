Agatos costituisce JV per impianto a biometano in Sicilia

Agatos

(Teleborsa) -, holding specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l’efficientamento energetico, annuncia di aver costituito unaalla realizzazione di uncon capacità fino a 440 sm3/oraL’impianto sarà basato sull’innovativobrevettato da Agatos, che verrà applicato in questo impianto in manieracontestualizzata e rispondente alle specifiche esigenze del territorio. Tramite laBIOSIP produrrà 440 sm3/ora di biometano.Ladel progetto, costituita oggi dopo circa 6 mesi di sviluppo preliminare, è detenuta, un’impresa agricola e un’importante cooperativa del settore ortofrutticolo locale. L’impianto verrà situato su un terreno agricolo attualmente di proprietà di uno dei soci della JV e sarà alimentato con sottoprodotti agricoli e con pollina che verranno forniti dalle aziende socie della JV.Il Gruppo Agatos si occuperà sia della, con la collaborazione dei soci della JV, che delladell’impianto. L’ottenimento dell’autorizzazione è previsto entro la fine del 2022 e la messa in esercizio dell’impianto entro la fine del 2023.Il valore del progetto tra autorizzazione, valore del terreno, e corrispettivo del contratto EPC per la realizzazione dell’impianto, èoggi valutato in circa 20 milioni di euro. Sulla base delle matrici in ingresso previste, all’impianto spetteranno gli incentivi biometano previsti dal “Decreto Biometano” (DM del 2-3-2018) in misura proporzionale alla quantità di biometano prodotto.