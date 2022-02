Altra seduta in rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,11%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 11.770,55, con un salto di 248,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,38%.Nel, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,19%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,33%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,56%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,06% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,04% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice bancario, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 2,18%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,93%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,75%.