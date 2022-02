Atlantia, perfezionata cessione quota 17,2% in Lusoponte

Atlantia

(Teleborsa) - E' stato perfezionato, in data odierna, il closing dell’operazione di cessione della partecipazione di minoranza nella concessionaria portoghese Lusoponte (pari al 17,21% del capitale e dei diritti di voto) in favore di Lineas Concessões De Transportes S.A. e VINCI Highways SAS.Lo rende notospiegando che le due società acquirenti, già azioniste di Lusoponte, hanno fatto valere il diritto di prelazione (ad esse spettante in base ai patti parasociali in vigore) relativo all’acquisto delle quote azionarie., inclusa la ticking fee e al netto dei dividendi ricevuti dalla data del signing.La cessione di Lusoponte rientra nella strategia di Atlantia di razionalizzazione del portafoglio e dismissione delle partecipazioni non strategiche.