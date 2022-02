Banca Generali chiude il 2021 con utile su massimo di sempre per 323,1 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso l’esercizio 2021 con unrispetto allo scorso esercizio. Si tratta di un nuovo massimo storico e riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2019-21, incentrati susviluppo dimensionale, diversificazione e sostenibilità dei ricavi.I risultati evidenziano inoltre il continuo miglioramento nel profilo dell’utile: la componente ricorrente si è attestata a 176,6 milioni, in aumento del 15% rispetto al precedente esercizio, la a componente non-ricorrente si è attestata a 146,5 milioni."Siamo orgogliosi della crescita della banca che ha superato tutti gli ambiziosi traguardi del piano triennale, consentendoci di chiudere il 2021 col nostro miglior risultato di sempre", ha commentato l'Amministratore delegato, sottolineando "la professionalità dei nostri banker e la dedizione di tutte le persone di banca hanno permesso di stare vicini alle famiglie in un momento complesso e questo ci viene sempre più riconosciuto dal mercato. Dietro le persone si conferma poi l’efficienza operativa e gestionale e l’efficacia di un’offerta unica che hanno spinto la banca verso nuovi picchi di redditività, solidità patrimoniale e crescita dimensionale".Ilè salito del 26,2% a 779,3 milioni, beneficiando in particolare della crescita a doppia cifra delle, che si sono attestate a 667,3 milioni (+31,4%) con un aumento significativo a livello di commissioni nette ricorrenti a 446,8 milioni (+22%). Ilsi è attestato a 112 milioni (+2,2%). Il risultato operativo è così migliorato del 37,6% a 537 milioni rispetto allo scorso anno.La Banca conferma la sua(dal 15,2% del 30 settembre 2021) e un Total Capital ratio (TCR) del 17,4% (dal 16,4% del 30 settembre 2021), superiori ai requisiti specifici fissati per il Gruppo da Banca d’Italia (CET 1 ratioal 7,75% e Total Capital Ratio al 11,84%), nell’ambito del periodico processo di revisione e valutazione prudenziale SREP.