Banca Mediolanum, utile netto 2021 a 713,1 milioni e dividendo di 0,35 euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2021 con un, in aumento del 64% rispetto al 2020. Il Margine Operativo ha raggiunto i 502,6 milioni, in aumento del 29%.Lain prodotti gestiti ha contribuito a portare lea 1,46 miliardi, in crescita del 19% rispetto al già ottimo dato del 2020. Ilè pari a 270,2 milioni, in crescita del 9% anno su anno, fortementesostenuto dalle erogazioni alla clientela e dal minore costo della raccolta retail rispetto all’anno precedente.Il totale delle Masse Gestite e Amministrate ha raggiunto € 108,36 miliardi, con un incremento del 16% rispetto al 31 dicembre 2020, grazie al contributo decisivo della raccolta netta totale e alla performance positiva dei mercati nel corso dell’anno.Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti un saldo, pari a circa 258 milioni di euro, composto da 0,23 euro a saldo del dividendo base e 0,12 euro di dividendo speciale. Considerando l’acconto di 0,23 euro distribuito a novembre u.s., il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2021 ammonta a 0,58 euro per azione, per un totale di circa 427 milioni.Quale concreto riconoscimento per la brillante performance del Gruppo nell’anno appena concluso, verrà erogato nel mese di marzo una ciascuno degli oltre 3.300 dipendenti e ai 5.762 Family Banker in Italia e all’estero.Quanto alla solidità patrimoniale, ilal 31 dicembre 2021 risultalivello di assoluta eccellenza che tiene peraltro conto della distribuzione di dividendi per 427 milioni.