Borse asiatiche perdono slancio. Tokyo chiude positiva

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche perdono slancio, dopo il rally delle borse mondiali, scaturito dai titoli tecnologici e da un diffuso ottimismo degli operatori. A preoccupare sono le prospettive dei tassi di interesse e dell'inflazione e si guarda all'uscita dei dati USA quest'oggi.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,42%, mentre il Topix è salito dello 0,37%. Chiude sulla parità Seoul (+0,19%).Più incerte le borse cinesi, con Shanhai appena sulla linea di galleggiamento (+0,01%) e vendite diffuse su, che continua la giornata con un -0,97%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, debole(-0,12%), stabili(+0,01%),(+0,12%) e(+0,24%). Meglio fa(+0,84%).Sale(+0,81%); come pure, guadagni frazionali per(+0,3%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,12%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,22%, mentre il rendimento delscambia 2,73%.