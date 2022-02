Brillante il comparto media dell'Italia (+2,59%)

indice media italiano

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 10.199,6 con un salto di 264,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,55%.Tra le medie imprese quotate sul, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,81%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,57%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%.