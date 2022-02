Coronavirus in Italia: si allontana ipotesi quarta dose, verso richiamo annuale

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte ditamponi effettuati con il tasso di positività all'Oggi, purtroppo, altriQuesti i numeri del bollettino di oggi diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute.Intanto, un'inchiesta del giornalistade Il Messaggero ha messo in luce l'esistenza di una chat in cui vengono forniti numeri di telefono e indirizzi di attività commerciali dove non viene richiesto il Super Green pass. Si tratta diDa martedì 15 febbraio sarà in vigore la misura che riguardasi rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro e la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Sanzioni anche per i datori di lavoro che non controllano."Le mascherine al chiuso dovremo tenerle almeno fino all'estate". Lo ha detto, consigliere scientifico del ministro della Salute. "Ora le togliamo all'aperto - ha sottolineato - ma con la cautela di portarle con sé e, nel momento in cui anche all'aperto ci sia un assembramento o un ravvicinamento, di indossarle.Si allontana, intanto, l'ipotesi del quarto vaccino,". Cosìdirettore generale dell'Aifa, ad Elisir, su Rai Tre. "L'efficacia di questi vaccini - ha detto - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante cheLa comunità scientifica,