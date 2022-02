DAZN rafforza impegno in Italia: nomina Franco Bernabé senior strategic advisor

(Teleborsa) -a lungo terminecon la nomina diBernabè è uno degli imprenditori italiani più illustri del Paese, con, avendo anche ricoperto la carica di CEO e Presidente di TIM. Dotato di grande visione strategica e di valori, Bernabè si è affermato in Italia negli anni '90, prima alla guida di Eni poi nel risanamento di TIM. Le sue competenze saranno strategiche per un’azienda come DAZN che collabora con le autorità e gli stakeholder nella definizione di nuovi standard per i servizi di streaming over-the-top (OTT) in Italia."DAZN ha una strategia innovativa e un team di professionisti che ha a cuore le esigenze dei propri clienti. Da appassionato di sport, è con enorme piacere che ho accettato questo ruolo. Sono fiducioso di riuscire a supportare l'ambizione di DAZN di offrire una grande esperienza a tutti gli amanti di sport italiani", ha dichiarato Bernabè.E' stato inoltre nominatocome CEO di DAZN Italia. esperto di trasformazione digitale e di mercato consumer, assumerà il ruolo appena istituito il 1° marzo 2022., precedentemente responsabile delle attività italiana di DAZN, è stata nominata nell’ottobre 2021 Chief Revenue Officer per l'Europa, con il compito di superivisionare le operazioni commerciali di DAZN Italia, Spagna e DACH.Stefano Azzi, Azzi è un manager che vanta grande esperienza commerciale e manageriale nel settore delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento digitale e dei beni/servizi di consumo.Ha trascorso quasi un decennio in TIM e ha una comprovata esperienza sia a livello operativo che strategico e negli ultimi tre anni come Chief Consumer Officer di TIM. Azzi ha una profonda conoscenza del mercato italiano, che metterà a disposizione di DAZN Italia per continuare a guidare la crescita nel nostro Paese.Stefano Azzi commenta: "L’opportunità di entrare a far parte di una squadra di professionisti così di successo è un onore. Non vedo l'ora di portare la mia esperienza a tutti i fan italiani e ai dipendenti DAZN, e di lavorare con Veronica”.Shay Segev dichiara: “È un vero onore avere Franco come advisor, un professionista autorevole, la cui guida e competenza saranno le benvenute, mentre si continua a lavorare instancabilmente per migliorare la qualità del nostro servizio e l’esperienza dei fan”.Commentando la nomina di Stefano Azzi, Shay Segev dichiara: "La creazione di questo ruolo riflette il nostro impegno e l'importanza del nostro business in Italia. L’entrata in azienda di una figura del calibro di Stefano è fondamentale mentre stiamo espandendo la nostra offerta in nuove aree dell’intrattenimento digitale. Stefano possiede la giusta esperienza a livello nazionale e internazionale e non ho dubbi che porterà la giusta leadership."DAZN è stato lanciato in Italia nel 2018 e nel 2021 DAZN ha acquisito i diritti di tutte le 10 partite della Serie A TIM, consentendo ai tifosi italiani di guardarle su qualsiasi dispositivo interattivo, smart TV e smartphone. Da allora, DAZN ha investito per offrire una migliore qualità dello streaming e continua a fare investimenti significativi per migliorare l'esperienza del cliente.