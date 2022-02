Elettricità Futura e Federdistribuzione, protocollo d’intesa per accelerare su elettricità rinnovabile

(Teleborsa) -hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei contratti di approvvigionamento a lungo termine di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i(PPA), utilizzabili anche dagli operatori del settore della Distribuzione Moderna.Le attuali tensioni sui prezzi del, che riguardano non solo il mercato domestico ma anche quello industriale, mettono in evidenza la necessità di accelerare l’adozione delleper garantire una fornitura di energia a prezzi stabili e competitivi per le imprese. Già oggi i contratti per l’acquisto dirinnovabile a lungo termine offronoa prezzo fisso, con risparmi significativi rispetto al prezzo dell’elettricità nel mercato spot.Con la sottoscrizione di questo accordo le due associazioni si impegnano a collaborare per individuare lee gli strumenti più efficaci per rendere fruibili alle imprese i vantaggi e le opportunità offerte dai contratti di approvvigionamento a lungo termine da fonti rinnovabili, favorendo anche il raggiungimento deglistabiliti dall’Italia e dall’Europa.