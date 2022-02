Geertman (Banca Ifis): atteso aumento NPL dalle banche. Mercato sarà vivace

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Riteniamo che il venir meno delle moratorie e di tutti gli interventi pubblici e delle banche stesse che ci sarà nei prossimi mesi porterà a un". Lo ha detto a Teleborsa l'amministratore delegato di, a margine dell' evento di presentazione del nuovo piano strategico al 2024. "Sarà molto meno severo di quello che abbiamo visto nel 2013-2014-2015, gli anni in cui questa cosa in Italia è un po' esplosa, ma ci sarà - ha aggiunto -e infatti prevediamo un flusso nei prossimi due anni di circa 47 miliardi di euro all'anno per queste queste vendite, quindi riteniamo che il mercato sarà da quel punto di vista ancora molto vivace"."Noi abbiamo definito il nostro piano "Leadership in small-ticket specialty finance", che è un po' la nostra specializzazione, ovvero la gestione di piccoli importi in modo specializzato e industriale", ha detto Geertman a proposito del nuovo piano. "Per noi fare questo vuol dire, fare le stesse cose con minore costo e infine un'attenzione alla sostenibilità - ha aggiunto - Questi sono un po' i pilastri del piano industriale che abbiamo presentato , che poi porterà - almeno questa è la nostra ambizione - a 160 milioni di euro di utile netto nel 2024".