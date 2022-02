Gefran, EBITDA e ricavi in forte crescita nel 2021

Gefran

(Teleborsa) - I Gruppochiude l'esercizio 2021 con, in aumento del 23,6% rispetto ai 129,6 milioni di Eurodell’esercizio 2020. Il margine operativo lordo () al 31 dicembre 2021 è positivo per(pari al 16,3% dei ricavi) e registra una variazione positiva di 8,6 milioni di Euro (+49%) rispetto al 31 dicembre 2020 (quando ammontava a 17,5 milioni di Euro),La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è positiva e pari a 3,3 milioni di Euro, in miglioramento di 7 milioni di Euro rispetto alla fine del 2020, quando risultava complessivamente negativa per 3,7 milioni di Euro. L’indebitamento finanziario netto è composto da disponibilità finanziarie a breve termine, pari a 21 milioni di Euro, e da indebitamento a medio/lungo termine per 17,8 milioni di Euro.