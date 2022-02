La vetrata fotovoltaica Glass to Power si quota su Euronext Parigi

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, si quoterà settimana prossima su, segnando la quinta exit, degli ultimi due anni, di- unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari - che per prima l’ha scoperta e lanciata, con una campagna di equity crowdfunding, nel 2017, in cui furono raccolti 183mila euro, seguita da un’altra, nel 2018, del valore di 2,2 milioni di euro.L’equity crowdfunding si è quindi dimostrato uno strumento fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo di Glass to Power. CrowdFundMe, inoltre, offre la possibilità di raggiungere un ampio pubblico di investitori, sia retail che professionali. Considerando entrambi i round sul portale, sono oltre 540 gli investimenti raccolti da Glass to Power. Tra gli investitori della seconda raccolta su CrowdFundMe figura anche Federico De Nora SpA, società holding del Gruppo Industrie De Nora, multinazionale italiana leader nelle tecnologie elettrochimiche per la crescita sostenibile., è specializzata nella realizzazione di moduli in vetro isolante fotovoltaico completamente trasparenti che possono essere montati in serie per la realizzazione di facciate continue in vetro. La rivoluzionaria soluzione BIPv si integra totalmente nell’architettura degli edifici, rendendo attive superfici finora non utilizzabili per produrre energia pulita.. Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso evolutivo della società, che finora è stata sostenuta soprattutto dall’equity crowdfunding, a conferma del fatto che CrowdFundMe e la finanza alternativa sono strumenti complementari alla finanza tradizionale per ottimizzare la raccolta di capitali., pari a 25,38 milioni di euro. Un valore che rappresenta una significativa crescita per gli investitori di CrowdFundMe. Rispetto alla valutazione pre-money, dal primo round di Equity Crowdfunding (1,5 milioni di euro) l’emittente ha aumentato il proprio di valore di 17 volte e di 2,8 volte rispetto al secondo (9 milioni). Oltre a Glass to Power, le altre exit tramite quotazione di CrowdFundMe sono state quella del portale stesso, di CleanBnb(affitti brevi), i-RFK (holding industriale) e TrenDevice (vendita device rigenerati)."Nel corso degli anni abbiamo elaborato un rigoroso sistema di selezione di società emittenti, con l'obiettivo di individuare imprese ad alto potenziale con concrete possibilità di exit - dichiara-. Lo sbarco su Euronext di Glass to Power è l’ulteriore dimostrazione che la nostra strategia sta dando risultati tangibili a beneficio degli investitori. Per noi rappresenta la quinta quotazione ed è un dato che ci conferma come leader in Italia per numero di exit".