Lieve ribasso per il comparto sanitario italiano (-0,63%), in forte calo Pharmanutra

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Amplifon

Recordati

media capitalizzazione

Garofalo Health Care

bassa capitalizzazione

Pharmanutra

(Teleborsa) - L'si muove in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha avviato gli scambi a quota 265.826,4, con un decremento di 1.661,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 883, dopo aver avviato la seduta a 882.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra i titoli adel comparto sanitario, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,61%.Tra i titoli adell'indice sanitario, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,17% sui valori precedenti.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.