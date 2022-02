Lindbergh annuncia due rinnovi di contratti per 3,5 milioni

Lindbergh

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, annuncia di averpluriennali per complessividi euro.Il primo rinnovo di contratto è stato siglato dalla controllata, operante nel mercato francese, con uno dei primari gruppi europei attivi nella progettazione, produzione, installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori, scale e tappeti mobili, che ha esteso il rapporto fino al 31 dicembre 2023 per un valore contrattuale di 3 milioni di euro.Il secondo rinnovo contrattuale, concluso da Lindbergh per il mercato italiano, è relativo alla business unit del waste management, cioè il servizio di Lindbergh relativo alla gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti speciali, per una Società operativa italiana di un rinomato brand del fashion mondiale. Il rinnovo è per i prossimi tre anni, con scadenza 31 dicembre 2024, per un importo totale di 500 mila euro, considerati i volumi attesi dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti nello stabilimento italiano della società.