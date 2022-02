Nexi spicca il volo in Borsa su rumors vendita asset non-core

Nexi

(Teleborsa) - Seduta in rally per, che strappa a Piazza Affari con un rialzo del 3,59%. A sostenere il titolo concorrono le indiscrezioni che parlano della possibile cessione dell'asset tedesco Ratepay, entrato nel perimetro del gruppo in seguito all'operazione con Nets.Stando a quanto riferisce Bloomberg, l'asset sarebbe nel mirino di colossi come Klarna e potrebbe arrivare a valere oltre 1 miliardo. Ratepay è attiva nel pagamenti dilazionati ( BNPL o buy now pay later), un servizio che potrebbe essere offerto anche in partnership con Klarna.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 14,13 Euro, mentre i supporti sono stimati a 13,78. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 14,48.