Nuova collaborazione Green Bnl Gruppo Bnp Paribas e Reforest'Action

BNL Gruppo BNP Paribas

(Teleborsa) -raddoppia l’impegno per l’ambiente: grazie al- dedicato all’efficientemento energetico della casa e alle scelte “sostenibili” nel quotidiano – per ogni 1.000 euro di finanziamento erogato, la Banca pianterà o proteggerà un albero, contribuendo così a ricostruire l’ecosistema e la biodiversità in zone boschive dell’Italia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “BNL Abito”, il nuovo ecosistema che la Banca ha recentemente dedicato al mondo casa - dall’acquisto alla ristrutturazione, all’abitare - con attenzione alla. Sarà attiva fino a tutto il prossimo marzo ed è realizzata in collaborazione con “”, società internazionale all’avanguardia nella riforestazione, con cui BNL e BNP Paribas collaborano da diversi anni."Business e sostenibilità - afferma, Direttore Commercial Banking di BNL Gruppo BNP Paribas, sono alla base della nostra strategia aziendale e il recente lancio di BNL Abito ne è la conferma attraverso la proposta di soluzioni per la casa e per la sua gestione quotidiana all’insegna del green e dell’efficientamento energetico. In questo contesto, la collaborazione con Reforest’Action trova un ambiente coerente e favorevole. BNL e i clienti potranno così contribuire, insieme, a dare nuova vita ad un bosco italiano, generando un effetto positivo sull’ambiente e sulle persone che abitano in quel territorio. Questo è il nostro modo concreto di fare “positive banking”.L’area individuata per questa nuova iniziativa è il bosco diin Toscana, di alto valore naturalistico e storico. In questa prima fase, si punta a piantare o a preservare oltre 25mila alberi. Già nel 2019, un’analoga collaborazione con Reforest’Action - legata alla sottoscrizione di certificate BNL BNP Paribas - aveva consentito di finanziare la piantumazione di oltrein Italia, con indubbi benefici ambientali e rafforzamento dell’economia locale e del turismo.Per la lotta al, BNL e il Gruppo BNP Paribas sono impegnati a creare nuove soluzioni e sviluppare partnership con player socialmente responsabili, in grado di generare un impatto positivo su grandi tematiche come il clima, la lotta alla desertificazione, la tutela degli. L’iniziativa “BNL Abito & Reforest’Action” si inserisce in questa logica ed è in linea con l’obiettivo comune di contenere l’aumento delle temperature entro i 2°C e sostenere la. oltre che preservare l’ambiente e la biodiversità.La nuova collaborazione tra BNL e Reforest’Action è legata al Prestito Green di BNL: le famiglie, i privati, i liberi professionisti possono richiedere un importo fino a, con durata fino aad un tasso fisso agevolato del 5,99% (TAN) e senza spese di istruttoria: efficientamento energetica dell’abitazione (impianti termo idraulici o per la produzione di energia rinnovabile, infissi e serramenti, domotica, interventi di coibentazione, acquisto di elettrodomestici in classe A); acquisto - per esigenze private - di veicoli, nuovi o usati, a minor impatto ambientale come auto o moto elettriche o ibride. Reforest’Action, fondata nel 2010, ha piantato ad oggi più di 17 milioni di alberi, in oltre 39 Paesi in tutto il mondo.