Offerta 5 Gigabit, Iliad: sempre comunicato in modo chiaro e trasparente

(Teleborsa) - "ha sempre comunicato in modoe riteniamo che il contenuto della proposta per la fibra Iliad così come la sua comunicazione siano orientati aQuesta la posizione diin merito all'esposto presentato dal Codacons contro l'offerta a banda ultralarga dell'operatore low cost francese. "Raccogliamo in ogni caso e come sempre,, dato l’avvio dell’offerta nel segmento della fibra con l’obiettivo di rendereconclude l'azienda.